Zaia: “Cosa farò? Non è ho la più pallida idea”

“Francamente non ho la più pallida idea di che cosa farò, ogni giorno mi assegnano da qualche parte. L’ultima è alla presidenza del Coni…”.

Sono le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha risposto così all’inevitabile domanda sul suo futuro politico, nel corso di un meeting rivolto alla sicurezza stradale.

“I ragazzi, come sottolineo sin dal titolo che era la raccomandazione di mia madre, devono capire di dover vivere fino in fondo la vita, cogliere le loro opportunità, non arrendersi alla narrazione nostalgica e pessimista che tanti adulti riservano loro.

I nostri ragazzi – ha sottolineato più volte Luca Zaia – devono saper coltivare le virtù della pazienza, della prudenza e della consapevolezza delle difficoltà della vita (il “torna presto” della mamma che si raccomanda ai figli quando escono con gli amici) ma saper anche accettare i rischi del crescere e l’assunzione delle prime responsabilità (il “vai piano”, non esortazione alla rinuncia, ma alla capacità di ponderare le scelte)”.

“I ragazzi devono accettare l’errore, il rivedere le proprie posizioni – ha continuato – perché in un mondo che si pretende iper connesso si è perso di vista lo sperimentare e sperimentarsi. Ci vuole coraggio e i primi a doverlo inculcare siamo noi adulti, quando troppo spesso dimentichiamo di farlo“.

