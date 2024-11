Zaira Verzilli a 16 anni entra nella Scuola Militare Nunziatella

TOLFA – Ancora una volta Tolfa è ottimamente rappresentata dalle sue eccellenze: la tolfetana Zaira Verzilli ha prestato “Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana” insieme agli altri Allievi del 237° Corso “Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Enrico Giammarco” della Scuola Militare Nunziatella. L’Esercito Italiano con un concorso pubblico permette a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno concluso con esito positivo il secondo anno dei licei classico e scientifico di proseguire il triennio di studi presso i licei militari, tra questi c’è la Scuola Militare “Nunziatella”, che da oltre due secoli, si conferma un polo formativo d’eccellenza e si distingue per un approccio integrato che garantisce elevati standard in ambito didattico, allenamento sportivo e formazione militare, preparando gli allievi non solo per il mondo universitario e una futura carriera nelle Forze Armate, ma anche per affrontare qualsiasi settore professionale. Inoltre, la Nunziatella promuove valori fondamentali come disciplina, responsabilità, coraggio, generosità e senso del dovere, con l’intento di formare futuri leader, civili e militari, capaci di applicare tali valori nel servizio alla Nazione. Zaira Verzilli è nata a Tarquinia e vive a Tolfa, ha 16 anni, ha fratello e due sorelle più piccole e ha studiato al Liceo Classico “Guglielmotti” e ora frequenta lo stesso indirizzo nella Scuola Militare Nunziatella. Zaira ama dipingere, disegnare, scrivere e cantare e, soprattutto, il karatè, che le ha trasmesso caparbietà e disciplina. Per lei trovarsi faccia a faccia con i propri limiti è stato un duro colpo, specialmente a livello fisico. La sua sfida di ogni giorno è stata quella di tentare di migliorarsi e ciò l’ha fatta crescere e credere di più nelle sue potenzialità. Entrare alla Nunziatella, fare il Giuramento e far parte dell’esercito italiano per Zaira è stata la coronazione di un sogno. Il suo obiettivo principale era di giurare fedeltà e dedizione per l’Italia e di entrare alla Nunziatella. Provenendo da un contesto civile per Zaira adattarsi ai ritmi della vita militare all’inizio è stato difficile, soprattutto vivendo lontano da casa; non è stato facile per lei, abituarsi alla nuova realtà senza la sua famiglia vicino, ma ha assicurato che vive tutto con leggerezza. Come ha spiegato Zaira, la vita all’interno della Nunziatella è sempre dinamica e lei sta molto bene senza annoiarsi mai. Ha fatto gruppo coi suo compagni ed è amica di tutti. Ai ragazzi che aspirano ad entrare alla Nunziatella Zaira consiglia di non abbattersi di fronte alle prime difficoltà: lei per prima nei momenti di sconforto si è data da fare e ho ricominciato a correre imparando dai propri errori. Al momento è colma di entusiasmo soddisfazione ed emozioni ed è pronta e carica per affrontare le sfide che si presenteranno lungo il suo percorso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA