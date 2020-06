Zanardi, il bollettino medico di oggi mercoledì 26 giugno: “Stabile ma ancora grave”

Nuovo bollettino medico sulle condizioni di Alex Zanardi: il campione paraolimpico lotta ancora per la vita, ma le sue condizioni sono stazionarie, seppur gravi. A confermarlo è la nota emessa dal policlinico di Siena dove è attualmente in terapia intensiva e in coma farmacologico.

“Sono invariate le condizioni di salute di Alex Zanardi– comunica il bollettino di oggi mercoledì 24 giugno – L’atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche per quanto riguarda i parametri cardiorespiratori e metabolici. Rimane grave il quadro neurologico. È sempre sedato, intubato, ventilato. La prognosi rimane riservata. Sentita la famiglia si ritiene utile non diffondere altri bollettini fin quando non ci saranno variazioni significative del quadro clinico”, conclude la note.