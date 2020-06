Zanardi morente: coinvolto in un pauroso incidente stradale nel mezzo di una gara in Val d’Orcia

Da anni rappresenta indiscutibilmente la volontà, la tenacia, la forza di un atleta il quale, per quanto ‘profondamente’ ferito nella sua massima passione sportiva, non ha mai mollato un solo istante, riuscendo addirittura a trasformare quella che tutti noi definimmo ‘una disgrazia’, in una seconda opportunità di vita.

Ci riferiamo al grande Alex Zanardi, ex fuoriclasse della Formula Uno, da anni pluripremiato campione di ‘handbike’.

Zanardi era in gara nella Staffetta ‘Obiettivo 3’

Poco fa dalla provincia senese è giunta la terribile notizia che l’ex pilota è stato coinvolto in un terribile incidente stradale in Val d’Orcia, dove è impegnato nell’ambito delle tappe della staffetta tricolore di ‘Obiettivo 3’, un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, nel quale sono impegnati numerosi atleti paraolimpici, in handbike, bici, o carrozzina olimpica.

Zanardi: il terribile impatto con un mezzo pesante

Nello specifico, in un tratto in discesa della statale 146 (nel comune di Pienza), Zanardi avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta dove, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Viste le gravissime condizioni in cui riversava l’ex campione automobilistico, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Ma le sue condizioni, a quanto riportato da alcuni testimoni, lascerebbero presupporre il peggio… speriamo nell’ennesimo miracolo che soltanto uno come lui può far si che accada…

Zanardi: a novembre la gara Gt con la Bmw a Monza

Come dicevamo, attivissimo in questa specialità para-olimpica, l’oggi 53enne ex pilota di F1 vanta trofei prestigiosissimi, sia Mondiali che ori internazionali.

Tuttavia, della serie ‘il primo amore non si scorda mai‘, nel cuore di Zanardi l’automobilismo ha sempre avuto un posto tutto per se e, propri oggi, da Monza, è stata diffusa la notizia che Zanardi a novembre sarebbe tornato in pista, per affrontare una gara Gt al volante della Bmw…

Max