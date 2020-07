Zanardi, notte tranquilla in terapia intensiva: gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi sono fortunatamente confortanti: la prima notte del campione paraolimpico nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’Ospedale San Raffaele di Milano è trascorsa tranquilla.

L’ex pilota è stato portato nuovamente in ospedale dopo il peggioramento delle sue condizioni – ritenute instabili – a seguito del trasferimento nella clinica riabilitativa Villa Beretta, a Lecco, dove avrebbe dovuto trascorrere diverse settimane.

Oggi non verrà emesso nessun bollettino per aggiornare sullo stato di salute di Zanardi, sempre assistito dalla moglie Daniela, al suo fianco in ospedale. Una battaglia iniziata il 19 giugno, data del brutto incidente in sella alla sua handbike, e la fine sembra ancora lontana. Zanardi lotta e continuerà ad essere monitorato per inquadrare le condizioni cliniche a seguito degli squilibri fisiologici per cui è stato trasferito nuovamente in terapia intensiva.