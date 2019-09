Zaniolo, come gestirlo al fantacalcio con il dualismo con Kluivert

La sorpresa è arrivata insieme alla distinta delle formazioni ufficiali: fuori Zaniolo, dentro il trio di trequartisti composto da Kluivert-Pellegrini e Mkhitaryan. Il giovane talento azzurro nella gara con il Sassuolo che ha segnato la prima vittoria giallorossa è rimasto fuori dall’undici titolare. Una mossa inaspettata da parte di Fonseca, che lo aveva sempre schierato dal 1’ nelle prime due partite di campionato.

E Zaniolo non aveva tradito la fiducia, risultando anzi tra i migliori nel derby con la Lazio. Per questo ha sorpreso vederlo escluso nella gara con il Sassuolo. Fonseca gli ha preferito il neo acquisto Mkhitaryan, l’esuberanza di Kluivert e la visione di gioco di Lorenzo Pellegrini. Un mix che è risultato vincente considerando il risultato: dopo 45, infatti era già avanti di 4 gol e il trio era risultato decisivo.

Zaniolo, che futuro al fantacalcio?

L’esclusione di Zaniolo ha indubbiamente preoccupato i possessori del talento azzurro al fantacalcio, anche in virtù delle ottime prestazioni fornite dai titolari, Kluivert su tutti, l’indiziato numero uno ad uscire dall’undici titolare a favore di Mkhitaryan. Il giovane olandese sembra però un punto chiave della mentalità di Fonseca, che predilige esterni velocissimi in grado di spaccare le difese avversarie con le loro accelerazioni.

Insomma l’identikit preciso del giovane Justin, che sulla destra ha creato scompiglio e siglato il gol del 4-0. Alla luce di tutto ciò quindi quale sarà il futuro di Zaniolo? Niente drammi, il fantasista giocherà, e anche tanto. Da titolare e da subentrante, il più delle volte a partita in corso. C’è da capire però quale sia il ruolo che intende cucirgli addosso Fonseca.

Perché è possibile che il portoghese lo veda come alternativa a Lorenzo Pellegrini, e in quel caso le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto calerebbero. Nel caso in cui, come sembra, il dualismo dovesse presentarsi con Kluivert, Zaniolo potrebbe contendere la fascia destra all’olandese portando a casa un minutaggio interessante e tanti bonus per i suoi allenatori.