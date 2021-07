Zaniolo, è nato il figlio Tommaso: la felicità del giallorosso

Una mano, un cuore. Così Nicolò Zaniolo ha annunciato sui social la nascita del figlio Tommaso. Due foto, una dopo l’altra, per testimoniare la gioia di essere diventato padre. Nella seconda, il giocatore della Roma, tiene in braccio il piccolo Tommaso. C’era anche lui insieme alla ex compagna, Sara Scaperrotta, nonostante la rottura della loro relazione.

Lo sfogo della giovane, avvenuto proprio sui social pochi giorni fa, aveva alzato un polverone sulla loro unione. L’ex di Zaniolo ha attaccato duramente il calciatore: “Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Parole dure, che certificavano il momento complicato che stava vivendo la ragazza. Ma Zaniolo, che ha da sempre assicurato che avrebbe fatto tutto il possibile per svolgere al meglio il suo ruolo di genitore, ha recepito il messaggio e si è precipitato in ospedale, con il consenso della Roma, per assistere alla nascita del piccolo. Un primo passo verso una responsabilità che non ha mai negato di sentire.