Zaniolo fuma, il centrocampista della Roma ‘pizzicato’ in discoteca con la sigaretta

Non bastavano i dubbi legati al suo futuro e lo scontro avuto con Fonseca. Nicolò Zaniolo non sembra avere pace. E dopo le risposte sul campo arrivano notizie, e immagini, che lo mettono ancora in imbarazzo. Il giovane fantasista della Roma, infatti, è stato immortalato durante una serata in discoteca.

Zaniolo si trovava al Mythos ieri sera, locale alla moda della Capitale, è stato avvistato da decine di tifosi. E allora via con i selfie, quasi tutti senza mascherina, nonostante il club giallorosso abbia più volte ripetuto ai suoi tesserati di prestare attenzione a situazioni del genere. Niente di troppo strano, anzi, un ventenne che si diverte in discoteca è la normalità.

Zaniolo, sigaretta e futuro

C’è un dettaglio però che non è andato giù a qualcuno. Un video, infatti, ha ripreso Zaniolo con una sigaretta in bocca. Il centrocampista giallorosso è stato quindi ‘pizzicato’ a fumare. E apriti cielo. Soprattutto in un momento così in cui sarebbe bastata qualsiasi cosa per andargli contro.

La sigaretta non aiuterà di certo il periodo del giovane, alle prese con i dubbi legati al futuro. La Roma ha più volte ribadito che Zaniolo rimarrà, ma i rapporti non semplici con Fonseca e le sirene di mercato che fischiano da ogni parte potrebbero spingere Nicolò a fare le sue valutazioni. Ancora presto per dirlo: c’è ancora un campionato da portare a termine.