Zaporizhzhia, Aiea: “Vicini ad accordo per proteggere centrale da bombardamenti”

(Adnkronos) – E’ necessario proteggere l’impianto di Zaporizhzhia dai bombardamenti e “ci siamo quasi”, ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, nel suo intervento al Med Dialogues in corso a Roma. “Una proposta è sul tavolo e ha come obiettivo quello di fermare i bombardamenti sulla centrale nucleare più grande in Europa”, ha spiegato, precisando che la situazione “è in evoluzione, ma stiamo trattando”

Perché non denuncio chi bombarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia se lo sai? “Il mio obiettivo è quello di proteggere l’impianto nucleare. Se inizio a fare il giudice, la centrale non verrà protetta”, ha spiegato poi Rafael Mariano Grossi. “Se c’è qualcosa che devo proteggere è il mio mandato. Non sono in Ucraina per esercitare personali, ma la mia missione di direttore generale dell’Aiea”, ha quindi sottolineato.