Zelensky alla Camera, la Lega fa l”appello’

(Adnkronos) – La Lega serra le fila in vista del collegamento da Montecitorio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in programma domani. Nel partito di Matteo Salvini la parola d’ordine è essere presenti. Nelle chat leghiste, a quanto apprende AdnKronos, è arrivato un messaggio chiaro. “Sottolineando l’importanza dell’incontro in videoconferenza con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj, che si terrà il prossimo martedì 22 marzo alle ore 11 sono a richiedervi di informarmi qualora non partecipaste”, si legge. Per poi invitare “solo coloro che non ci saranno” a darne comunicazione.