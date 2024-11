Zelensky: concessioni a Putin? “Inaccettabile”

Fare concessioni a Vladimir Putin sarebbe “inaccettabile” per l’Ucraina e “suicida” per l’Europa. Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, interviene a summit dell’Epc allo stadio Puskas di Budapest.

“Ci sono molte sfide – prosegue – dal nostro ultimo incontro in questo formato, la guerra in Russia si è intensificata in modo significativo. Ed è stata proprio la Russia a causare questa escalation. La Corea del Nord ora, di fatto, sta facendo la guerra in Europa. I soldati nordcoreani tentano di uccidere il nostro popolo sul suolo europeo”.

“Dal vertice della Comunità Politica Europea svoltosi in Gran Bretagna a luglio – dice – si è parlato molto della necessità di cedere a Putin, di fare marcia indietro, di fare alcune ‘concessioni’. E alcuni di voi qui presenti hanno fortemente sostenuto che l’Ucraina dovrebbe fare ‘concessioni’ a Putin. È inaccettabile per l’Ucraina e un suicidio per tutta l’Europa”.

“E quale sarebbe il prossimo passo? L’Europa dovrebbe cercare il favore di Kim Jong Un, nella speranza che anche lui lasci l’Europa in pace?”, chiede riferendosi alla presenza di migliaia di soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk, che l’Ucraina ha invaso all’inizio di agosto.