Zelensky e Draghi, analisi discorsi al Parlamento: parole più usate

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Parlamento italiano non nomina Vladimir Putin, usa il termine ‘pace’ quanto quasi la parola ‘Ucraina’. Il premier Mario Draghi, nel suo successivo intervento, chiama in causa spesso il presidente, facendo riferimento in uguale misura a Italia e Ucraina. “L’analisi testuale effettuata da Volocom sui discorsi odierni del Presidente ucraino e del nostro Premier Mario Draghi ha evidenziato il taglio che i due leader hanno voluto imprimere ai loro interventi”, dice Lucrezia Maggio Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom.

Il discorso di Zelensky ha ovviamente al suo centro la parola Ucraina che compare 7 volte, ma è importante notare come appare 5 volte la parola ‘pace’ e solo 3 la parola ‘Russia’. Quanto all’Italia, il presidente ucraino cita 2 volte il nostro Paese e altre due volte Genova, usata come termine di paragone per il dramma di Mariupol.

Draghi, in base all’analisi, ha evitato di focalizzarsi sullo scenario di guerra puntando le sue parole su temi come difesa e democrazia, aiuti e sanzioni. Si è rivolto più volte direttamente al presidente Zelensky. Italia e Ucraina sono nominate 8 volte parimerito mentre la parola “Europa” compare solo 4 volte, la Russia 3 e Putin 2.

Le parole più utilizzate da Zelensky – Aggettivi più usati: ucraini: 4; russo: 2; abbandonate: 1; aeree: 1; altra: 1; caro: 1; comuni: 1; dura: 1; esportatrice: 1; finale: 1. Nomi più usati: guerra: 6; pace: 5; esercito: 4; popolo: 4; numero: 3; bambini: 2; beni: 2; bisogno: 2; porti: 2; aiuto: 1. Verbi più usati: parlato: 2; sapete: 2; accogliere: 1; affrontato: 1; ammiro: 1; avvenuto: 1; bisogna: 1; bloccare: 1; bruciata: 1; capisco: 1. Parole più usate: Ucraina: 7; guerra: 6; pace: 5; esercito: 4; Europa: 4; popolo: 4; ucraini: 4; numero: 3; Russia: 3.

Le parole più usate da Draghi – Aggettivi più usati: ucraini: 4; ucraino: 3; europei: 2; finanziari: 2; minori: 2; russo: 2; alimentari: 1; altissimi: 1; altra: 1; atlantica: 1. Nomi più usati: presidente: 10; governo: 6; accoglienza: 4; aiuti: 3; cittadini: 3; guerra: 3; parlamento: 3; popolo: 3; diritti: 2; esercito: 2. Verbi più usati: difende: 3; approvato: 2; impegnati: 2; penso: 2; ringraziare: 2; abbatte: 1; aiutare: 1; ammirato: 1; attivato: 1; cessare: 1. Parole più usate: presidente: 10; Italia: 8; Ucraina: 8; governo: 6; Zelensky: 5; accoglienza: 4; dobbiamo: 4; europea: 4; ucraini: 4; unione: 4.