Zelensky: gli F16 non bastano

L’arrivo degli F16 in Ucraina rappresenta “un nuovo capitolo” nella difesa del Paese in guerra con la Russia, anche se il loro numero “non è sufficiente”. Il presidente Volodmyr Zelensky parla in una base fuori Kiev e ammette “le centinaia di incontri e negoziati per rafforzare le capacità della nostra aviazione e della difesa aerea”.

Aggionamento ore 9.01

“Abbiamo spesso sentito che era impossibile – dice Zelensky – Ora è una realtà, gli F16 sono in Ucraina, sono orgoglioso di tutti i nostri uomini che padroneggiano questi aerei e hanno già iniziato ad utilizzarli per il nostro Paese”.

aggiormento ore 12.08

Zelensky dichiara di essere grato ai partner, in particolare ai primi Paesi che hanno accettato la richiesta di Kiev: “La Danimarca, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti e a tutti i nostri partner, apprezziamo il vostro sostegno”. Il bicchiere, però, rimane mezzo vuoto: “Finora, il numero di aerei disponibili in Ucraina e il numero di piloti già addestrati non sono sufficienti“.

Aggiornamento ore 16.59