Zelensky: “La Russia ha scelto la strada della guerra, noi quella della pace, e spariamo per difendere”

E’ stato rilanciato dalla piattaforma Ukrinform, il video collegamento attraverso il quale ‘stavolta’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è venuto a contatto con la comunità universitaria giapponese.

Anche qui, parlando della situazione nel suo paese e dei negoziati, il leader di Kiev ha spiegato che “Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone“.

Zelensky: “La Russia ha scelto la strada della guerra, l’Ucraina quella della pace. Loro sparano per distruggere, noi per difendere”

Come ha infatti tenuto a rimarcare ancora una volta Zelensky, “La Russia ha scelto la strada della guerra, l’Ucraina quella della pace. La Russia spara per distruggere, l’Ucraina spara per sopravvivere. La guerra è l’idea nazionale della Russia, quell’Ucraina è la pace“.

Zelensky: “Una guerra che la Russia prosegue e non vuole fermare. L’Ucraina difende la sua terra e la sua sovranità”

E dunque, ha aggiunto il presidente ucraino sempre a proposito dell’atteggiamento tenuto da Mosca ne confronti del suo paese, “In questi quattro mesi si continua a parlare di guerra in Ucraina, ma così si rischia di distorcere la percezione di quanto accade. Questa è una guerra in Ucraina, iniziata dalla Federazione russa, che la Federazione russa prosegue e non vuole fermare. L’Ucraina difende la sua terra e la sua sovranità“.

Max