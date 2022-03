Zelensky: “La Russia vuole cancellare l’Ucraina”

Le bombe russe disintegrano piazze e palazzi. Colpiscono scuole e ospedali, anche l’antenna della Tv ucraina, tagliano i ponti del paese col resto del mondo. Il rischio, però, dice Zelensky, presidente ucraino, è che gli invasori vogliano cancellare il popolo invaso. E’ il timore che scuote il presidente dell’Ucraina.

Che, come spesso succede in questi giorni, ha parlato attraverso i social network. Prima ha fatto un resoconto sulle vittime dell’invasione: sarebbero 6mila gli ucraini uccisi in questi primi 6 giorni di assedio. Ma Zelensky conferma che Mosca «non può vincere con bombe e missili».

Il presidente ucraino ha poi affermato nel corso del suo discorso che la Russia vuole “cancellare l’Ucraina, il Paese, la sua storia. Per molta gente in Russia la nostra Kiev è completamente straniera.Loro non sanno nulla della nostra capitale, né della nostra storia. Ma hanno ricevuto l’ordine di cancellare la nostra storia. Di cancellare il nostro Paese. Di cancellarci tutti”.