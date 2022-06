Zelensky: “Ue ci consideri partner alla pari”

(Adnkronos) – “L’Unione europea ci consideri un partner alla pari”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento alla prima giornata del Global Policy Forum organizzato dall’Ispi all’università Bocconi di Milano. L’adesione all’Unione europea – ha aggiunto Zelensky – “è un elemento unificante per i cittadini” ucraini.

“Nel nostro Paese – ha aggiunto – tutti i cittadini hanno una motivazione: la fine della guerra. Vogliamo solo quello che ci appartiene, stiamo proteggendo la nostra terra e vogliamo mostrare che l’Ucraina non ha paura del secondo esercito del mondo”.

“Grazie per il supporto alla nostra gente e ai nostri studenti. Questo è il nostro futuro. E non vogliamo perderlo. Grazie per preservarlo”, ha poi detto Zelensky.

“Più di 12 milioni di persone in Ucraina hanno lasciato le loro case. All’inizio di quest’anno queste persone avevano case, cibo, pianificavano il futuro ed è stato tutto distrutto dall’invasione russa. Più di 5 milioni di persone hanno lasciato il Paese e si sono rifugiati all’estero, in particolare in Italia”, ha detto Zelensky, ringraziando “la vostra gente, le vostre città e il governo e il primo ministro Draghi per l’assistenza alla nostra gente, innanzitutto donne e bambini. Questo è molto importante”.