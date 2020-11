Zenit-Lazio, Immobile non convocato

Immobile non parte con la squadra per la trasferta di San Pietroburgo contro lo Zenit, lo riporta Sky Sport. L’attaccante, tornato a disposizione dopo la falsa positività al Covid, si è allenato anche questa mattina nell’allenamento di rifinitura agli ordini di mister Inzaghi. Col Torino ha segnato il gol del pareggio, ma con lo Zenit non sarà in campo.

L’attaccante biancoceleste resterà a Roma. La decisione è stata presa dopo un colloquio con Tare e Peruzzi. Immobile ha già lasciato Formello. Da chiarire il motivo della scelta. L’ipotesi più probabile, al momento, è che all’attaccante serva ancora del tempo per ritrovare la forma migliore dopo la settimana travagliata che ha vissuto. Durante la quale non ha potuto allenarsi regolarmente. Ma resta viva la pista che porta ad una nuova positività al Covid riscontrata dal tampone effettuato prima della partenza per la Russia.