Zetema – Gotor: “Si appresta ad assumere a tempo indeterminato 77 persone”

“Una buona notizia: dopo più di 8 anni, Zètema – la società in house di Roma Capitale che contribuisce a gestire e valorizzare i beni artistici, monumentali e culturali comunali – torna ad assumere tramite una nuova procedura concorsuale.

Con un avviso pubblico, che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società, verranno infatti selezionate 77 persone per incarichi a tempo indeterminato”. Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor (nella foto).

“L’avviso – ha aggiunto – resterà aperto fino al 31 gennaio 2023 e gli interessati potranno candidarsi per la posizione di assistente in sala nei Musei Civici, per cui Zètema assumerà 67 unità di personale, o per quella di front office nelle Biblioteche di Roma per cui, invece, la richiesta è di 10 unità.

Tutti i contratti di lavoro saranno inquadrati nel CCNL di Federculture”.

“Sono davvero molto contento che – dopo un lungo periodo in cui non ci sono stati nuovi ingressi di personale a causa del blocco delle assunzioni, con la conseguente impossibilità di sostituire il personale andato in pensione – finalmente Zètema, in piena collaborazione con questa amministrazione, possa procedere a colmare le carenze di organico in modo da garantire un servizio di sempre migliore qualità ai cittadini di Roma e a tutti gli utenti delle strutture culturali cittadine”, ha concluso Gotor.

