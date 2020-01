Ziggy Cup: il primo dispositivo per fare sesso durante il ciclo

Il ciclo mestruale può essere un problema per le coppie che proprio non riescono a smettere di avere rapporti sessuali. Così una società ha inventato un dispositivo geniale che ti consente di compiere l’atto durante il ciclo senza alcuna controindicazione.

Ziggy Cup è il nome della prima coppetta mestruale in silicone riutilizzabile al mondo che può essere indossata durante il sesso. E con San Valentino proprio dietro l’angolo, è una buona notizia per tutti coloro che non vogliono che Madre Natura rovini l’occasione speciale.

Ziggy Cup: come funziona, quanto costa la coppetta mestruale

A differenza di altre coppette mestruali, la sua forma è progettata per riposare appena sotto la cervice e lontano dal canale vaginale, per rendere le cose più confortevoli. Realizzata in silicone flessibile per uso medico, il dispositivo da 35 sterline ha un doppio bordo a prova di perdite e raccoglie il flusso fino assicurando fino a 12 ore di protezione.

La coppetta è riutilizzabile ed ecologica e può essere ripiegata in modo sicuro per la conservazione. E per coloro che non conoscono le coppette mestruali, Intimina, la compagnia dietro lo Ziggy, ha anche una coppetta “per principianti” nota come Lily Cup, del costo di circa 20 sterline.