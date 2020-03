Zingaretti positivo al Coronavirus: “Sto bene ma dovrò rimanere a casa”

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto”. Lo ha annunciato su Facebook Nicola Zingaretti.



“E’ arrivato, anche io ho il Coronavirus”. Dice Zingaretti in un video postato su Facebook. “Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi – spiega ancora Zingaretti-. Sto bene, e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, tranquillamente. La mia famiglia anche sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni”.

“La Asl – prosegue il governatore del Lazio – sta contattando le persone che in questi giorni sono state più vicine al lavoro per i colloqui e le verifiche del caso. Ovviamente ho informato il vicepresidente della Giunta regionale, Leodori, per mandare avanti il lavoro e il vicesegretario del Pd Orlando, con gli organismi in carica, seguirà tutte le attività politiche”.

“Ho sempre detto – conclude Zingaretti – niente panico, combattiamo. Quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo alla lettera quelle che sono le disposizioni dei medici, della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile e combatto come è giusto fare in questo momento per ciascuno di noi e per tutto il Paese”.