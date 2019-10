Zoe Cristofoli, chi è la modella Youtuber ex di Fabrizio Corona: età, soprannome, Instragram, misure, vita privata

Zoe Cristofoli, chi è la modella Youtuber ex di Fabrizio Corona: età,...

Ci siamo: Le Iene Show questa sera 17 Ottobre 2019 tornano con una nuova puntata e tra i temi c’è un servizio legato al mondo dei social network e in particolare alla decisione da parte di Facebook e Instagram di eliminare i like.

Per affrontare l’argomento, questa sera in tv a Le Iene ci sarà appunto un servizio di Matteo Viviani dedicato alla scelta dei colossi social di eliminare il numero dei likes sotto i post.

Una decisione che ha forse recato danno ai noti influencer? Per parlarne, la Iena Viviani intervista tre giovani star del web: Kokeshi (vale a dire Karen Casiraghi), Emi’s life (Emanuele Ferrari) e Zoe Cristofoli.

Ci soffermiamo proprio a parlare di quest’ultima. Chi è Zoe Cristofoli? A cosa deve la sua popolarità? Da quando è famosa? Cosa sappiamo su di lei? Ecco un approfondimento tramite il quale provarci a schiarire le idee sul suo riguardo.

Tutta imperniata su moda, mondo social e followers, la carriera di Zoe Cristofoli, che ha un soprannome tutto suo e ben particolare (Tigre di Verona) è nata nel 1996. Come sappiamo, la sua è una professione ben definita. La potremmo sintetizzare come Fashion Blogger, Influencer ma anche Modella.

E’ nata a Verona, è alta 174 cm e pesa 50 kg. E’ decisamente molto attiva sui social, sia Facebook che Instagram. Questo è il suo profilo: zoe_cristofoli. Alcuni suoi scatti sono davvero emblematici e, di fatto, è su questi che si basa molta della sua fama.

Quanto alla vita privata di Zoe Cristofoli, a parte l’amata Verona, sappiamo che la blogger ha un rapporto molto profondo e importante con la madre. E anche con il suo cane. In più, Zoe è particolarmente appassionata di tatuaggi.

Zoe ne ha moltissimi su tutto il corpo. Ha dichiarato che i tatuaggi le servono a non dimenticarsi di momenti importanti della sua vita. Ecco uno scatto che certifica questo amore.

Tra i molti tatuaggi, una falena sul collo ispirata dal suo film preferito, Il silenzio degli innocenti. Ha inoltre l’immagine di una gipsy sul braccio simbolo del suo spirito libero e di sua madre. Altro capitolo, poi, sono i suoi amori con gli uomini.

Zoe Cristofoli, chi è la modella Youtuber: storia con Fabrizio Corona e altri rapporti

Gli amori di Zoe Cristofoli sono spesso legati a nomi noti. La ragazza ha avuto infatti una relazione con Andrea Cerioli, con il portiere Francesco Bardi e in seguito una storia con l’imprenditore Luca Danese conclusa nel maggio 2018.

Nell’estate 2018 Zoe ha un flirt con Fabrizio Corona: ma la storia è finita a metà settembre. In seguito inizia una relazione con il calciatore del Manchester City, Sergio Aguero.

Zoe ha un profilo Instagram molto seguito, tanto da poter essere definita una influencer e una fashion blogger. Lavora poi come modella. Nel 2017 la Cristofoli è la protagonista del video del brano Come se non ci fosse un domani di Omar Pedrini.

Le sue storie d’amore hanno spesso trovato humus pubblico per creare attriti. Luca Danese, ex fidanzato di Zoe Cristofoli, ha criticato una foto postata da Fabrizio Corona su Instagram per attaccare la modella quando è passata tra le sue braccia.

“Era nel mio letto fino al giorno prima di passare nel suo” ha detto l’uomo, che riceve un ammonimento da parte della Cristofoli: “Faresti meglio a stare zitto”.