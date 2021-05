Zona bianca: da lunedì scatta per Friuli, Molise e Sardegna, Gelmini: “Non è un libera tutti”

Un annuncio quello della ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che di fatto ‘libera’ finalmente diverse ed importanti attività, restituendo anche una giusta porzione di turismo ad altrettante regioni: ”Con l’accordo di ieri, alcune regioni italiane già da lunedì della prossima settimana saranno in zona bianca – ha esordito la ministra – Sparisce dunque il coprifuoco e si potranno anticipare le riaperture di quelle attività al chiuso come piscine, centri benessere e termali. Dovremo aspettare i dati di domani, ma l’andamento è questo: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna dovrebbero essere le prime regioni bianche”.

Gelmini: “Non è un libera tutti, c’è ancora l’obbligo della mascherina…”

Quindi intervenendo ai microfoni di ‘Radio anch’io’, la Gelmini ha tenuto a precisare che però “Rimane l’obbligo di mascherina, ma è un progressivo ritorno verso la normalità. Non è un liberi tutti, restano le precauzioni, ma grazie alla riduzione dei contagi e del numero delle vittime e alla buona riuscita della campagna vaccinale, stiamo andando in una buona direzione”.

Gelmini: “Per i vaccini in vacanza non è possibile farli in tutto il Paese”

Altro discorso invece per quanto riguarda l’ipotesi dei vaccini in vacanza: “al momento non c’è possibilità di farli in tutta Italia – osserva la ministra – Il piano vaccini funziona, con il generale Figliuolo sono state individuate delle categorie da cui partire. Se le regioni, oltre a somministrare le dose ai più fragili, riusciranno a fare di più, noi non abbiamo preclusioni. Ma adesso va rispettato il piano. Non diamo vantaggi al virus e non facciamo confusione“.

Gelmini: “Vaccino libero da giugno? Un’ipotesi che non è stata ancora definita”

Infine, alla domanda se dal prossimo 10 giugno si giungerà al ‘vaccino libero’, la Gelmini afferma che “Ancora non è stato definito, la stragrande maggioranza delle Regione sta collaborando in modo leale con il Governo, la strutture commissariale e la Protezione civile“.

