Zona gialla, andare in macchina con persone non conviventi è possibile: le indicazioni

Zona gialla, arancione e rossa, a breve, si spera, anche bianca. Dopo le feste natalizie in Italia è tornata la suddivisione in fasce. Tre colori per tre diversi regimi di restrizioni, con regole diverse in ogni zona. Il governo, per far fronte alle numerose perplessità relative alla suddivisione, ha rilasciato sul proprio sito le Faq per rispondere alle domande più frequenti.

Tra queste ce n’è una che si tracina dall’inizio della pandemia: è possibile andare in macchina con altre persone, anche non conviventi? E in che modo? E’ uno dei quesiti che tornano a far capolino tra i dubbi dei cittadini. Per questo il governo ha dedicato un intero trafiletto alla questione spiegando accuratamente cosa si può fare e in che modo.

E’ possibile usare l’automobile con persone non conviventi “purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”, si legge sul sito del governo.

Ancora: “L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.