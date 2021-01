Zona gialla, cosa si può fare oggi e domani 7 e 8 gennaio: orari e spostamenti

Dopo le feste l’Italia si ritrova in giallo, almeno fino al prossimo weekend. L’epifania si è portata con sé anche qualche restrizione, che tornerà con prepotenza nel fine settimana del 9 e 10 gennaio. Nel frattempo sarà concessa qualche libertà in più. Oggi e domani infatti la fascia di rischio è tinta di giallo, quella meno stringente, per tutto il paese.

Molti bambini di elementari e medie sono tornati a scuola, i bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18, poi sarà consentito solo l’asporto, e aprono anche negozi e centri commerciali nel periodo in cui diverse regioni hanno dato il via ai saldi.

Quella in cui l’Italia si ritrova oggi e domani è una zona gialla ‘rinforzata’. Le indicazioni sono quelle previste nei giorni precedenti le feste, ma non è consentito, rispetto al recente passato, spostarsi in altre Regioni se non per urgenti motivi, di lavoro e di salute.

Sarà sempre consentito invece fare ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione. Vietati invece gli spostamenti verso le seconde case che si trovano fuori dai confini regionali. Resta in vigore come sempre il coprifuoco che va dalle 22 alle 5 del mattino.