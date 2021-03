Zona rossa e zona arancione: cosa può cambiare da oggi 19 marzo

Come cambiano i colori dell’Italia? La domanda è ricorrente, soprattutto il venerdì, quando vengono comunicati i dati del monitoraggio settimanale sull’epidemia di covid. Il report della settimana scorsa ha fatto sprofondare mezzo Paese in zona rossa, a causa di un indice Rt medio salito a 1,16. Oggi la situazione e non sarà molto diversa.

La maggior parte delle regioni passate in rosso, infatti, lo ha fatto da una sola settimana. Per cambiare colore è necessario aspettare almeno 14 giorni. Per questo oggi i cambiamenti non saranno così numerosi. Ci sono delle regioni, però, che sperano di essere ‘promosse’ in arancione, come il Molise.

Il bollettino della giornata di ieri parla di appena 81 contagi: numero che potrebbero permettere alla regione di tornare in arancione. Più difficile invece la ‘promozione’ della Campania, che nonostante abbia già passato due settimane in rosso non sembra avere numeri che giustifichino il ritorno in arancione.

Da monitorare la situazione della Calabria, mentre la Sardegna potrebbe rimanere, ancora una volta, l’unica in bianco. Per quanto riguarda il Lazio bisognerà attendere il 6 aprile per capire in quale fascia si assesterà. Dopo le consuete due settimane, infatti, si va incontro alla settimana di Pasqua, che sarà rossa per tutti. Finite le feste l’Italia si colorerà di nuovo: la speranza è che lo faccia con colori meno accesi.