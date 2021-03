Zona rossa, forse mini proroga delle restrizioni dal 6 all’11 ma riaprendo le scuole primarie

In questi minuti nella sala verde di Palazzo Chigi è in atto un vertice in merito a quel che saranno le prossime misure anti-Covid. Intorno al tavolo si sono riuniti Speranza (ministro della Salute), Brusaferro (portavoce del Cts e presidente dell’Iss), e Locatelli (coordinatore del Cts).

Zona rossa: forse proroga dal 6 all’11 aprile per recuperare le vaccinazioni perse con lo stop

Al momento, se pure è vero- come anticipato dal ministro Franco poco fa – che le restrizioni andranno via via rallentando, per i momento, l’orientamento comune è però quello di prorogare la zona rossa per almeno un’altra settimana. Probabilmente anche per recuperare il tempo perso con il recente stop alle vaccinazioni.

Zona rossa: al di la della mini proroga le scuole dell’infanzia e le primarie potrebbero riaprire

Dunque, qualora venisse confermata, la ‘mini proroga’ andrà a collocarsi tra il 6 e l’11 aprile. Piuttosto il dilemma è se, nel frattempo (cioè alla scadenza prefissata del 6 aprile), riaprire o no le scuole dell’infanzia o le primarie nelle zone rosse.

Max