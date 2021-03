Zona rossa, ”Non solo la Lombardia ma tutta Italia ci sta arrivando” avverte Bertolaso

“A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione“. Dunque non più questione di questa o quell’altra regione, come tiene giustamente a precisare il consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, incontrando i giornalisti nel corso di una conferenza stampa.

Però, rimarca l’ex capo della Protezione Civile, ”E’ ovvio che la Lombardia essendo regione cardine del Paese e avendo vissuto quello che ha vissuto è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni ma non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre Regioni”.

Bertolaso: “E’ fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto”

Piuttosto, osserva Bertolaso, “E’ fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto. L’ho detto anche ai miei colleghi, al terzetto straordinario che da Roma ci deve guidare a cogliere queste sfide. Loro stanno lavorando ventre a terra, qui bisogna correre. Bisogna andare a Bruxelles, battere i pugni sul tavolo. C’è da fare un grosso lavoro sul quale credo tutti siano impegnati a livello di governo“.

Fontana: “Saranno i dati a dirci se entreremo in arancione rafforzato”

Accanto a Bertolaso anche il governatore Fontana il quale, alla domanda se la Lombardia si appresti a passare in arancione, risponde: “Bisogna aspettare che ci arrivino i dati dal Cts, a quel punto si potranno fare le valutazioni del caso, ora stiamo monitorando giornalmente la situazione, dove si presentino zone arancione scuro le applichiamo immediatamente. Non si può dire entreremo o non entreremo in arancione rafforzato, ce lo diranno i dati”.

Fontana: “Oggi riguarderemo i dati e se opportuno interverremo”

Tuttavia, ha aggiunto il presidente della Lombardia, ”Per il momento stiamo monitorando la situazione ed è quella nella quale ci troviamo: una zona arancione con alcune evidenze di particolare difficoltà e trasformate in arancione rafforzato. Cosa cosa succederà domani? Spero si interrompa il contagio ma non posso dirlo“. Ad ogni modo, ha poi concluso, oggi pomeriggio “riguardiamo i dati, se dovessimo individuare situazioni particolarmente impegnative e gravi interverremo e cercheremo di assumere provvedimenti utili per cercare di fermare l’evoluzione della pandemia”.

