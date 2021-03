‘Zona rosso scuro’ anche per Piemonte, Val D’Aosta e Provincia autonoma di Trento. Ora sono 5 le regioni

In attesa del decantato ‘picco’ dei contagi, previsto grosso modo intorno al 25 marzo, vista l’aggressività dimostrata dalle varianti, oggi il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc), in virtù degli aggiornamenti relativi alla ‘mappatura’ epidemiologica stilata addirittura a livello europeo, ha deciso di passare addirittura in ‘zona rosso scuro’ anche il Piemonte e la provincia autonoma di Trento.

Zona rosso scuro anche per la Val D’Aosta, la scorsa settimana ‘promossa’ in arancione’

Nello specifico, andranno ad aggiungersi alla Lombardia, all’Emilia-Romagna, alle Marche, ed alla Campania. Stessa sorte anche per la Val D’Aosta la quale, dopo aver ritrovato l’arancione (rivolto alla Sardegna), ora si ritrova anch’essa in ‘rosso scuro’.

Max