Zoom Meeting: cos’è l’app per videoconferenze. Link download in italiano

Zoom Meeting, o per l’esattezza Zoom Cloud Meeting, è una delle applicazioni del momento, strumento utilissimo per dar luogo a videoconferenze fra tanti partecipanti. Un programma essenziale in questo momento di isolamento per l’emergenza coronavirus, che sta avendo chiaramente molto successo.

Ma come funziona Zoom Meeting, come scaricarlo online o ottenerlo gratuitamente? Ecco le risposte alle vostre principali domande sull’applicazione.

Zoom Cloud Meeting italiano: download gratis online, il link per l’applicazione per pc, sia windows che mac. Come funziona, costi, dove si scarica

Come detto Zoom Meeting consente di avviare videoconferenze con numerosi partecipanti. L’applicazione è scaricabile per pc desktop ma anche su dispositivi mobili, e l’app si ottiene sia per android che per iOS in caso di iPhone o iPad.

Per scaricare il programma nella versione che fa per voi, potete andare sul sito ufficiale nella sezione download, dove troverete tutti i link

Zoom Meeting prezzo: quanto costa, versione gratuita per windows e mac, link per scaricarlo

Potrebbe essere interessante sapere che è possibile scaricare gratuitamente Zoom Meeting nella versione Basic. L’applicazione gratis offre comunque la possibilità di effettuare videoconferenze fino a 100 persone. Le limitazioni riguarda il tempo, in quanto la conferenza non può durare oltre 40 minuti.

Per quanto riguarda Zoom Meeting a pagamento, esistono varie fasce di prezzo. La versione Pro costa 13,99 euro euro al mese, e consente di andare oltre alla durata di 40 minuti. Inoltre, offre un GB di spazio cloud per registrare il meeting.

La versione Business invece costa 18,99 euro al mese e allarga i partecipanti a 300, oltre ad offrire altri strumenti utili come la trascrizione simultanea degli interventi.

Zoom Meeting come funziona: come avviare una video conferenza, come partecipare, come invitare partecipanti

Con l’applicazione già scaricata, per avviare una videoconferenza bisogna innanzitutto registrarsi con una chiave di login e una password. Dopo la validazione, si può iniziare a usare il programma.

Per far partire un meeting virtuale scegliere l’opzione “Host a meeting“ o “New Meeting”. Il programma prepara la stanza virtuale e dopo consente di invitare il numero di partecipanti desiderato. L’invito si può fare via email o utilizzando un link apposito, che si può incollare su Messenger, Whatsapp, Telegram o altri social.