Zorya-Roma, dove vederla in Tv e probabili formazioni

Cosa si riparte dopo un derby perso? Vincendo. Facile a dirsi, più complicato a farsi. Ma la Roma ha bisogno di questo, della vittoria. E quale migliore occasione se non la seconda partita del girone di Conference League contro lo Zorya Lushansk. L’appuntamento è a domani, giovedì 30 settembre, alle 18:30, in Ucraina.

Mourinho sa che per dimenticare in fretta la disfatta capitolina serve dare un cambio di marcia, e alla svelta. La sconfitta con la Lazio ha fatto male. Mourinho ha spostato l’attenzione sull’arbitro, colpevole di un paio di episodi dubbi, ma non deve sottovalutare i campanelli d’allarme che da ormi diverse settimane suonano in casa giallorossa.

La squadra subisce troppi gol e i 14 giocatori scelti finora da Mou sembrano aver finito la benzina. Per questo l’allenatore portoghese in Conference League cambierà molto. In difesa si vedono Smalling, Kumbulla e Calafiori, per un reparto arretrato quasi interamente rivoluzionato, ad esclusione dell’infaticabile Karsdorp.

Zorya Lushansk-Roma, in programma domani, sarà visibile in Tv su Sky e su Dazn. Di seguito le probabili formazioni:

Zorya (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. Allenatore: Skrypnyk.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.