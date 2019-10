Zucchero Sugar Fornaciari ed il ‘Doc’

‘Uno degli artisti italiani più amati e apprezzati a livello internazionale, con oltre 60 milioni di dischi venduti, Zucchero torna con un nuovo disco, composto da 11 brani e 3 bonus track.

Si intitola dunque ‘Freedom’ il nuovo singolo di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming da venerdì 4 ottobre. Un inno alla libertà e all’amore scritto a quattro mani insieme all’artista britannico Rag’N’Bone Man. Un brano dal sound ricercato e internazionale figlio di una nuova ricerca musicale che si mescola al tradizionale e “certificato” stile “Sugar”.

Il singolo anticipa l’attesissimo disco di inediti ‘D.O.C’, in uscita in tutto il mondo venerdì 8 novembre, su etichetta Polydor/Universal Music.

Questa la tracklist dell’album in uscita: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” feat Frida Sundemo, “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del Cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va, “Badaboom (Bel Paese)”, “Tempo al tempo”, “Nella tempesta”, “My Freedom” (bonus track), “Someday” (bonus track) e “Don’t let it be gone” feat Frida Sundemo (bonus track).

Il disco è disponibile in pre-order, sia in formato fisico sia in formato digitale https://pld.lnk.to/DOC e in pre-save su Spotify (https://pld.lnk.to/DOC/spotifypresave). L’album sarà disponibile in 3 versioni: CD, Doppio Vinile e in una versione Doppio Vinile speciale color arancio, disponibile in edizione limitata in esclusiva Amazon.

Dieci serate all’Arena di Verona

‘D.O.C.’ verrà presentato live in tutta Europa a partire da giugno, e arriverà in Italia il prossimo settembre con gli unici 10 concerti che Zucchero terrà in Italia nel 2020 all’Arena di Verona, definito dall’Artista come “uno dei più bei posti al mondo per fare musica”.

Queste le date dei 10 concerti di Zucchero in programma in Italia nel 2020, all’Arena di Verona, i cui biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita e prevendita abituali: 22 settembre, 23 settembre, 25 settembre, 26 settembre, 27 settembre, 29 settembre, 30 settembre, 2 ottobre, 3 ottobre e 4 ottobre.

Le prime date del tour europeo

6 giugno – Royal Concert Hall di Glasgow (UK); 7 giugno – Bridgewater Hall di Manchester (UK); 10 e 11 giugno – Royal Albert Hall di Londra (UK); 29 ottobre – Lisinski di Zagabria (Croazia); 31 ottobre – Olympiahalle di Innsbruck (Austria); 1 novembre – Stadthalle di Graz (Austria); 3 novembre – Arena Stozice di Lubiana (Slovenia); 4 novembre – Stadthalle di Vienna (Austria); 6 novembre – Rockhal di Lussemburgo; 7 novembre – Amphitheatre di Lione (Francia); 11 novembre – Arkea Arena di Bordeaux (Francia); 14 novembre – Le Dôme di Marsiglia (Francia); 15 novembre – Palais Nikaia di Nizza (Francia); 17 novembre – AccorHotels Arena di Parigi (Francia); 19 novembre – Arena di Lipsia (Germania); 20 novembre – Barclaycard Arena di Amburgo (Germania); 21 novembre – Mercedes-Benz-Arena di Berlino (Germania); 24 novembre – Schleyerhalle di Stoccarda (Germania); 25 novembre – Olympiahalle di Monaco di Baviera (Germania); 27 novembre – Festhalle di Francoforte (Germania); 28 novembre – ISS Dome di Düsseldorf (Germania); 29 novembre – Ziggo Dome di Amsterdam (Paesi Bassi); 1 dicembre – Zénith Arena di Lille (Francia); 2 dicembre – Emsland Arena di Lingen; 5 dicembre – Hallenstadion di Zurigo

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, al Freddie Mercury Tribute nel 1992 e a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela. È, inoltre, uno dei pochi artisti italiani nominato ai Grammy, con Billy Preston ed Eric Clapton come best “R&B Traditional Vocal Collaboration”. Il suo concerto nel dicembre 2012 all’Istituto Superiore di Arte di L’Avana con oltre 80.000 persone è stato ritenuto il più grande live mai tenuto da un cantante straniero a Cuba sotto embargo. Con oltre 65.000 persone presenti, a luglio 2018 si è esibito ad Hyde Park, in occasione del British Summer Time di Londra, accanto ad artisti internazionali del calibro di Eric Clapton, Santana, Steve Winwood. La sua musica si è estesa oltre i confini nazionali grazie anche alle numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Ray Charles, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, B.B. King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Queen, Alejandro Sanz, Sting e molti altri.

