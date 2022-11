Calcio, Lazio gongola nel derby, Felipe Anderson man of the match del derby. Il suo gol ha deciso la stracittadina, su errore grave di Ibanez. “Il gol è stato una gioia, ma vale di più la vittoria. Sono molto felice di aiutare la squadra in questo modo. Le assenze di Immobile e Milibnkovic? Hanno pesato, ma quest’anno abbiamo una rosa che sa interpretare i vari momenti. Ognuno di noi deve dare qualcosa di più per sopperire queste assenze. Io mi adatto per aiutare la squadra con le mie caratteristiche. Provo a imitarlo, devo piano piano automatizzare il tutto”.