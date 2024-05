Virtus Gvm Roma 1960 – Attesa per i quarti di finale, Play-off serie B2. Martedì al Palazzetto dello Sport atteso anche il sindaco Gualtieri

Cresce l’attesa per i quarti di finale play-off di serie B2 in programma martedì 7 maggio alle 20.30 che vedrà la Virtus GVM Roma 1960 guidata dal coach Alessandro Tonolli impegnata al palazzetto dello sport di piazza Apollodoro contro contro Attila Junior Basket Porto Recanati: grande successo per la vendita in prelazione riservata agli abbonati lanciata dalla società con il Claim “riempiamolo”.

Tante le personalità che saranno presenti alla sfida: oltre al Patron del gruppo Gvm care e Research Ettore Sansavini e ad Emilio Innocenzi della Team Service, ci sarà anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Pronta anche una grande coreografia, un abbraccio di tutta la città che continua a testimoniare la grande fame di Basket e l’amore per la Virtus. Da vedere…

Max