Come pulire il vostro IPhone

L’IPhone è un telefono cellulare dalle grandi prestazioni e per questo bisognerà sempre controllarne lo spazio di memoria. Le foto sfocate o inutili, i contatti doppi, le tante mail che spesso contengono spam: tutto contribuisce ad appesantire l’apparecchio. Ci sono delle app specifiche che “puliscono” e alleggeriscono la memoria riportando il telefonino al massimo delle sue prestazioni.

IPhone ha rivoluzionato il mondo dei telefoni cellulari

È probabilmente l’apparecchio cellulare più avanzato presente sul mercato. L’IPhone negli anni ha conquistato sempre più clienti in tutto il mondo, frutto della tecnologia Apple che ha rivoluzionato il mondo della telefonia. Tuttavia, anche un cellulare così può presentare alcuni problemi legati magari allo spazio di archiviazione. In questo caso ne risentiranno la velocità di esecuzione e le prestazioni dello stesso melafonino. Come fare? Ci sono delle soluzioni adatte per eliminare file in eccesso: avere app più pulite per riportare l’apparecchio alle sue funzioni iniziali.

Cercate i vari strumenti di pulizia Apple

Foto, documenti, screenshoot, video così come contatti doppi insieme alle e-mail di spam: tutto contribuirà al riempimento della memoria. Basterà cercare tra i tanti strumenti di pulizia per iOS che ci sono sia gratuiti che anche a pagamento. Esistono infatti dei programmi che scansionano la libreria per un controllo delle immagini per decidere quali mantenere e quali eliminare come le foto sfocate o inutili. Molte di queste app però possono contenere annunci, servirà così molta pazienza o sarete costretti a passare alle versioni premium a pagamento. Altre hanno un’interfaccia molto chiara, intuitiva per una pulizia davvero moto rapida.

Attenzione anche a tutto ciò che mettiamo in memoria con la navigazione

Importanti per IPhone sono anche le app che permettono una VPN integrata che permetterà di navigare in totale sicurezza così come tutte quelle che danno la possibilità di comprimere i video con la riduzione di tutti i file multimediali maggiormente pesanti. Saranno bloccati i noiosissimi browser con l’aumento della durata della batteria. Chi non usa tra coloro che stanno leggendo questo articolo al giorno d’oggi la casella di posta elettronica? Tutti noi abbiamo un indirizzo mail che però ogni giorno viene letteralmente inondato da promozioni, messaggi e spam che non si vuole assolutamente leggere. Ebbene ci sono delle app che possono smistare la posta e “riconoscere” quali leggere e quali no.

Anche la rubrica può presentare problemi con i vari contatti

Avete mai pensato che i vostri contatti sulla rubrica dell’IPhone possano creare problemi? Sì, se sono contatti vecchi o doppi anche se non occupano molta memoria. Rischiate di non poter utilizzare la stessa rubrica. Dovrete scaricare le app dedicate per un’efficace scansione dei contatti stessi e trovare quelli da eliminare. Spesso questo non sarà sufficiente perché all’eliminazione dei contatti e doto in eccesso dovrà seguire la loro messa in ordine. CI sono appa specifiche anche in questo senso. In ultimo, ma non certo per importanza, ci sono app per IPhone 14 o successivi che riescono ad aggiungere un widget per la batteria, la RAM utilizzata o lo spazio occupato, nella schermata iniziale dello stesso telefonino.