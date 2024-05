‘Romanzo tricolore, Lazio 1974: La storia segreta di uno scudetto impossibile’. Il libro di Recanatesi, a 50 anni dal primo scudetto

L’Airone editrice, marchio editoriale di Gremese International, è lieta di informarvi che già da questo week-end è in edicola per una settimana, insieme al quotidiano “Il Messaggero”, la pubblicazione di Franco Recanatesi “ROMANZO TRICOLORE. Lazio 1974: la storia segreta di uno scudetto impossibile”, al costo di € 9,90 + il prezzo del quotidiano. L’iniziativa è valida in tutti i rivenditori di giornali di Roma e del Lazio. Dal 12 maggio l’edizione libreria sarà disponibile al prezzo di € 11,90 in tutte le librerie e nei negozi online. “Romanzo tricolore” non è solo il racconto del primo scudetto della storia della Lazio il 12 maggio 1974, la mitica squadra di Maestrelli e Chinaglia, ma un viaggio coinvolgente nel dietro le quinte di un’epopea irripetibile, con la riscoperta di personaggi sorprendenti.

Aneddoti e retroscena raccontati da un grande giornalista sportivo che ha vissuto quell’epoca (come cronista del Corriere dello Sport al seguito della Lazio) e quei giorni, assieme ai protagonisti, nello spogliatoio di Tor di Quinto e durante i ritiri e le trasferte. In più, la cronaca dettagliata delle trenta partite dello scudetto in appendice, per ricostruire la lunga cavalcata dei biancocelesti alla conquista dello storico trofeo, nel cinquantesimo anniversario.