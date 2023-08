Calciomercato Milan, un vice per Giroud: i nomi in ballo

(Adnkronos) – Il Milan è a caccia di un vice di Olivier Giroud nel calciomercato 2023. I nomi per l’attacco sul taccuino dei rossoneri, secondo le ultime news di oggi 22 agosto, sono quelli di Broja del Chelsea e di Ekitike del Psg. Su quest’ultimo, i due club stanno ragionando: i rossoneri, secondo Sky Sport, vorrebbero fare l’operazione in prestito con diritto di riscatto e di conseguenza senza obbligo. C’è concorrenza, e siccome l’ingaggio è elevato (oltre i 3 milioni di euro), il Milan vorrebbe dai parigini anche un contributo da questo punto di vista. Da capire se i rossoneri porteranno avanti il discorso, e se soprattutto il Psg aprirà a queste condizioni. Sirene dalla Spagna per Saelemaekers che potrebbe partire. Su di lui c’è il Betis Siviglia che ha già trovato l’accordo con il giocatore, mentre l’offerta per il cartellino è ancora valutata troppo bassa dal club rossonero. Gli spagnoli vorrebbero un prestito con diritto, il Milan aspetta un rilancio oppure un’offerta più convincente.