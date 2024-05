Elezioni Europee – La presidente Celli: “Condivido l’appello dei Garanti di Lazio e Roma per agevolare il voto dei detenuti”

“Condivido l’allarme dei Garanti del Lazio e di Roma che con una lettera inviata ai direttori degli istituti penitenziari hanno chiesto misure e interventi per agevolare il voto dei detenuti alle prossime elezioni europee. Un diritto garantito in teoria ma che trova spesso troppi ostacoli. Una sana democrazia passa da un vero processo di inclusione”.

Lo ha affermato questa mattina a Villa Altieri la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in apertura dell’iniziativa “Verso il Piano Sociale Cittadino” che ha puntato nell’incontro odierno l’attenzione sulla dignità nella privazione della libertà.

“Roma Capitale e la sua amministrazione sono profondamente attente e sensibili al tema dei diritti delle cittadine e dei cittadini privati della libertà personale che deve trovare uno spazio importante nel nuovo Piano sociale. In questa ottica l’Assemblea capitolina vuole sviluppare un percorso proficuo di confronto e proposta. La Garante di Roma Capitale, Valentina Calderone, è impegnata quotidianamente su questo fronte, in stretta collaborazione e dialogo con il consiglio comunale. Perché l’obiettivo è la persona e il suo reinserimento che passa da iniziative volte a dare una seconda vita e opportunità a tutti. L’incontro di oggi, dunque, è un ulteriore tassello di conoscenza e consapevolezza con l’obiettivo di rafforzare e migliorare gli interventi già in atto o da mettere in campo. Ringrazio l’assessora Funari per il lavoro che si sta realizzando attraverso un processo partecipativo con le parti sociali e i territori“, dichiara la presidente Celli.

Max