Tecnologia – Ad oggi circa 100 milioni di persone hanno chattato con l’IA senza neanche rendersene conto. Un fenomeno diffuso nei siti d’incontri

Come spiega infatti Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com (il gettonatissimo portale italiano, divenuto popolare per le avventure extraconiugali in grado di ofrire ai suoi iscritti, “Oltre 200 milioni di persone sono già stati contattati da bot guidati dall’Intelligenza Artificiale”.

Almeno 100 milioni hanno chattato con l’IA senza neanche rendersene conto.a quanto pare, i bot sono stati utilizzati principalmente per chattare con utenti dell’altro sesso, simulando conversazioni e creando un’illusione di interesse e partecipazione.

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per creare profili falsi ed interagire con gli utenti è diventato sempre più sofisticato, rendendo difficile per gli utenti distinguere tra un contatto genuino ed un bot. “Questo fenomeno solleva importanti questioni etiche e richiede una risposta proattiva da parte delle piattaforme di incontri online”, avverte il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più attento del panorama italiano nella prevenzione di questo tipo di abuso che ha anzi intensificato il suo impegno per garantire un ambiente online autentico e sicuro per tutti i suoi membri.

In particolare, spiega ancor il ‘patron’ del portale, “continuiamo ad investire in tecnologie avanzate per combattere l’inganno, e proteggere l’integrità della sua comunità online. Attraverso l’implementazione di algoritmi di rilevamento avanzati e sistemi di verifica, il sito si impegna a fornire un ambiente sicuro ed affidabile”.

Quello che molti non sanno, rivela ancora Fantini, è che “A spingere le altre piattaforme è la difficoltà di reperire donne reali che possano attrarre il pubblico maschile e convincerlo a pagare un abbonamento. Secondo gli analisti, il 75% dei falsi profili è infatti femminile contro il 25% di quelli maschili”.

Tuttavia, aggiunge non senza preoccupazione, “Ormai con le nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale, i bot riescono ad intavolare delle “vere” conversazioni e non più solo a mettere insieme frasi programmate, come accadeva fino a poco tempo fa”.

Così, rimarca, “molti operatori non esitano a creare falsi account per gonfiare artificialmente la propria base di utenti, soprattutto se – come spesso accade – si ritrovano ad avere un numero di donne vere molto limitato. Ma Incontri-ExtraConiugali.com – specifica Fantini – non ha di questi problemi”.

Questo perché, afferma non senza orgoglio il fondatore del seguitissimo portale intitolato alle ‘scappatelle in sicurezza’, “Le donne sono già di loro particolarmente propense a visitare il nostro sito, dove l’iscrizione è gratuita sia per le donne che per gli uomini”.

Insomma conclude infine Fantini, “Nella nostra nicchia di mercato sarebbe assurdo ricorrere all’Intelligenza Artificiale per simulare utenti in carne ed ossa. Alla fine tale scelta porterebbe alla perdita degli iscritti, che nel nostro caso sono fedelissimi”.

