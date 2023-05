Champions, Europa e Conference League su Sky anche nel 2024-2027

(Adnkronos) – Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Uefa Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Uefa Europa League e di Uefa Europa Conference League.

Con l’introduzione del nuovo format Uefa, al via una nuova Uefa Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni.

In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di Uefa Champions League (185 partite, compresi i Playoff), Uefa Europa League (189 partite) e Uefa Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla Uefa Europe Super Cup e alla Uefa Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

“Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della Uefa e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027” – commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Con il rinnovo di Uefa Champions League, Uefa Europa League e Uefa Europa Conference League la nostra Casa dello Sport ospiterà molte stagioni di eventi live in esclusiva. Una conferma del nostro impegno a investire in contenuti di grande pregio per portare alle famiglie Sky un’offerta varia e di qualità, che unisce il cinema italiano e internazionale, l’intrattenimento, le serie TV e il grande sport alla migliore esperienza di visione possibile”. Per quanto riguarda il triennio 2021/2024 in corso, Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di Uefa Champions League e di tutte le 282 partite a stagione di Uefa Europa League e di Uefa Europa Conference League.