Clima, Parlamento europeo si spacca su riforma Ets

(Adnkronos) – Fumata nera al Parlamento europeo di Strasburgo la proposta di riforma dell’Ets, Emissions Trading System), sistema di scambio di quote di emissione di gas serra (o gas climalteranti. Si tratta di uno dei testi chiave del pacchetto Fit for 55, , l’insieme di leggi e regolamenti con cui l’Ue vuole mettersi in carreggiata per tagliare le emissioni del 55% entro la fine di questo decennio. Il testo presentato dal relatore Peter Liese, del Ppe, è stato respinto con 265 voti favorevoli, 340 contrari e 34 astenuti. Ora la riforma tornerà in commissione Ambiente.

Vista la bocciatura in Aula della riforma dell’Ets, la maggioranza ha deciso di rimandare altri due voti previsti per oggi sul pacchetto Fit for 55, quello sul fondo sociale per il clima e anche il voto finale sul Carbon Border Adjustment Mechanism, il ‘dazio climatico’. Entrambi sono stati rinviati in attesa che si raggiunga un accordo sulla riforma dell’Ets.