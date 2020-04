Coronavirus, Borsa di Milano, europee e Spread al 15 Aprile 2020: come stanno andando i listini e il differenziale Bund-Btp oggi

Coronavirus, Borsa di Milano, europee e Spread al 15 Aprile 2020: come...

Una nuova giornata contraddistinta dal Coronavirus, e dalle sue continue conseguenze, oltre che sanitarie, anche economiche in tutto il mondo. Anche quest’oggi ci si interroga su come stiano reagendo i mercati e come stia proseguendo la contrattazione di listini e dello Spread.

Come stanno andando la Borsa di Milano, le europee e Spread oggi 15 Aprile 2020? Come stanno muovendosi i listini e il differenziale Bund-Btp oggi?

Coronavirus, Borsa di Milano, europee e Spread al 15 Aprile 2020: differenziale a 224 punti

Lo spread Btp–Bund oggi schizza a 224 punti con rendimento del decennale italiano è all’1,83%.

Lo spread tra Btp e Bund dunque balza in apertura a 224 punti base dopo aver chiuso ieri a 216.

Quanto all’avvio della borsa di Milano, la seduta parte debole per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,6% a 17.451 punti.

aggiornamento ore 10,58

La Borsa di Tokyo ha invece terminato la seduta in negativo, dopo le stime al ribasso del Fondo monetario internazionale sull’economia globale (-5,2% la previsione per il Giappone nel 2020), intanto che crescono le paure per un aumento dei casi di contagi di coronavirus nel Paese.

Il Nikkei perde lo 0,45% a quota 19.550,09, cedendo 88 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro poco sopra un livello di 107, è stabile sull’euro a 117,30.

Si registra un rimbalzo questa mattina per il prezzo del petrolio. Il Wti con consegna a maggio, crollato ieri a New York di oltre il 10%, ha recuperato 41 centesimi portandosi a 20,52 dollari. Il Brent con scadenza a giugno è salito dell’1,1% arrivando a sfiorare i 30 dollari al barile, a 29,93 dollari.

aggiornamento ore 8,31

Chiusura in calo per le principali Borse di Asia e Pacifico, oggi a ranghi ridotti per le festività celebrate a Seul e Mumbay. Tokyo ha lasciato sul campo lo 0,45%, Shanghai lo 0,42% e Hong Kong, ancora aperta, cede lo 0,56%.

Male per Sidney lo 0,39%, al contario di Taiwan (+1,11%). Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street.

Proprio agli Usa, con l’emergenza coronavirus, guardano gli investitori in attesa delle richieste di mutui e dell’indice manifatturiero dello Stato di New York in aprile, della produzione industriale di marzo, delle scorte nei magazzini e anche del Beige Book della Fed sullo stato dell’economia dell’Unione.

Bene, a Tokyo Sony (+2,58%), che ha annunciato l’avvio della produzione di ventilatori ospedalieri, e Fujitsu (+4,95%), sull’onda lunga delle raccomandazioni degli analisti. In difficoltà Suzuki (-4,85%), per lo stop della produzione a causa del coronavirus.

aggiornamento ore 1.11