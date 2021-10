Covid oggi Italia, 4.878 contagi e 37 morti: bollettino 30 ottobre

Sono 4.878 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 30 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 477.352 tamponi con un tasso di positività all’1%. I ricoverati sono 2.707 ricoverati, 49 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 346, 3 in meno rispetto a ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 409 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 30 ottobre. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 431.902 casi di positività. 27.856 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.869.847 dosi; sul totale, sono 3.470.499 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 148 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 146 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 246 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni.

LAZIO – Sono 538 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 30 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 8 morti. Nel dettaglio, su 11.994 tamponi molecolari e 21.666 tamponi antigenici per un totale di 33.660 tamponi, si registrano 538 nuovi casi positivi (-45), 8 decessi (+2), 376 ricoverati (+6), 49 le terapie intensive (+1) e +398 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 235, come comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La situazione a Roma: alla Asl Roma 1 sono 83 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 104 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 17 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 51 i nuovi casi e 1 decesso e nella Asl Roma sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 136 nuovi casi, così distribuiti: alla Asl di Frosinone 40 i nuovi casi e 0 decessi; Asl di Latina: sono 39 i nuovi casi e 1 decesso: Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h e nella Asl di Viterbo 29 i nuovi casi e 0 i decessi.

BASILICATA – Sono 17 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. 669 il totale dei tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 12. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 826. Per la vaccinazione, sono state effettuate 886 somministrazioni ieri. Finora 432.347 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento del totale della popolazione residente), 392.697 hanno completato il ciclo vaccinale (71 per cento) e 6.690 sono le terze dosi, per un totale di 831.734 somministrazioni effettuate.

SARDEGNA – Sono 44 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 30 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 1.887 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.949 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 39 ( 3 in meno rispetto a ieri). 1.277 sono i casi di isolamento domiciliare (3 in più rispetto a ieri).

TOSCANA – Sono 287 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti. 272 i casi confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico, che portano a 289.252 il totale dei test effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.406 (95,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.202 tamponi molecolari e 21.652 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 8.880 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.569, +1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 269 (11 in più rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno).

PUGLIA – Sono 201 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 ottobre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, che sono stati individuati attraverso 21.782 tamponi, per provincia: Bari 49; Bat 1; Brindisi 2; Foggia 50; Lecce 33; Taranto 63; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 3.

Sono 2.938 le persone attualmente positive, 129 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Sono 272.730 i casi totali registrati nella regione da inizio pandemia, 4.176.220 i test eseguiti, 262.958 le persone guarite e 6.834 le persone decedute.