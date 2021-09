Sono 76 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 12 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Tre i decessi nelle ultime 24 ore. I test processati, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 2.142. Le persone ricoverate in area medica sono 208 (-12). Nei reparti di terapia intensiva si sono 25 pazienti (1 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono invece 5.007 perone.