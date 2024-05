Casal Monastero – La presidente Celli alla intitolazione della scuola a Piero Angela, eccellenza della cultura scientifica 

“Questa mattina, su delega del sindaco Roberto Gualtieri, ho partecipato alla cerimonia di intitolazione a Piero Angela dell’Istituto Comprensivo di via Ratto delle Sabine a Casal Monastero. Ringrazio la dirigente Stefania Forte e tutta la comunità scolastica per aver voluto ricordare così un’eccellenza della cultura scientifica del nostro Paese. Piero Angela non è stato solo un divulgatore scientifico, ma un vero e proprio maestro di vita. Ha trasmesso la sua passione per la conoscenza con un linguaggio semplice e coinvolgente, avvicinando milioni di persone alla scienza e rendendola accessibile a tutti. E’ bello dunque sapere che questa scuola da oggi sarà ispirata ai valori e alla figura di Piero Angela. Associare il suo nome a questo luogo significa non solo onorare la sua memoria, ma anche assumere un impegno importante per il futuro, la formazione e la crescita dei nostri ragazzi”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Max