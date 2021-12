Sono 505 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Sono 113 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 13.703 i positivi – 386 in più rispetto a ieri – e di questi 317 sono ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi e 13.341 sono in isolamento domiciliare. Fra le province, Catania rimane la più colpita con 155 casi, seguita da Palermo con 107 positivi.