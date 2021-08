Draghi: “Auguro buone vacanze a tutti. L’economia migliora ed il governo è unito. Rispettate le regole”

“Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro che stanno facendo e per la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi nel disegnare, implementare e attuare l’agenda del governo. Ora ci prendiamo due settimane di vacanza, tenendo ben presente che tra due settimane ci vorrà la stessa determinazione se non maggiore per affrontare quelle che sono le sfide, i problemi e le risposte che dobbiamo dare ai problemi gravi e urgenti”.

Draghi: “Le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio”

Eccolo quindi, il giorno dopo, il presidente del Consiglio che, convocata la stampa, ne approfitta per lanciare un augurio di buone vacanze – e un messaggio di buona speranza – a tutti gli italiani:

“Colgo l’occasione per augurare buone vacanze agli italiani. Non sono qui per celebrare nulla ma volevo comunque dire che le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio. Affinché vadano ancora meglio – ed è questo un messaggio che voglio lanciare con chiarezza, dicendolo a tutti noi e a tutti gli italiani – dico vaccinatevi e rispettate le regole“.

Draghi: “Ci siamo presi l’impegno che la scuola debba ricominciare assolutamente in presenza”

Tornando quindi all’incontro di ieri con i suoi ministri, Draghi ha riferito: ”Ci siamo presi l’impegno, tutti, che la scuola debba ricominciare assolutamente in presenza” e, sui vaccini: “Non voglio celebrare successi, però va detto che l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti, rispetto a Francia, Germania e Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”.

Draghi: “Urge migliorare l’inaccettabile situazione sul piano della sicurezza sul lavoro”

Altro tema non da poco, ha ricordato il capo del governo, “il problema della sicurezza del lavoro, che sta a cuore a tutti noi e dobbiamo cercare di fare qualcosa per migliorare l’inaccettabile situazione sul piano della sicurezza sul lavoro“. Quindi il premier ha aggiunto: ”Volevo rivolgere un pensiero commosso e affettuoso a tutti quelli che volevano bene a Laila El Harim (l’operaia 40enne marocchina, stritolata da un macchinerai in un’azienda modenese, ndr)”. Quindi Draghi, spiegando di averne parlato col ministro del Lavoro, Orlando, ha ricordato: “Due mesi fa era capitato a Luana D’Orazio. Questo avviene ogni giorno. E’ stato fatto molto su questo piano ma è evidente che occorre fare molto di più”.

Draghi: “Come e se cambierà è presto per dirlo, ma condivido il concetto del reddito di cittadinanza”.

Quindi il reddito di cittadinanza, intorno al quale nelle ultime settimane si è lungamente discusso: ”è troppo presto per dire se verrà ridisegnato o riformato, come cambierà la platea dei beneficiari. Posso dire che il concetto che sta alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno”.

Draghi: “Per il futuro non posso esprimere visioni o fare previsioni, ma si sta lavorando tutti insieme”

Infine, riguardo a quelli che saranno i prossimi obiettivi del governo e del futuro che attende il Paese, il premier ha concluso affermando che: “Non ci sono lati oscuri o chiari. L’unica cosa che conta sono i risultati, i partiti guardano quelli, come facciamo tutti noi. Non è che hanno in mente obiettivi diversi. Sembra strano ma lavorano anche loro per il bene degli italiani, non esiste una contrapposizione di fini tra il governo, il presidente del Consiglio e i partiti. Si lavora tutti insieme. Il governo vive perché c’è il Parlamento che lo fa vivere. L’orizzonte è nelle mani del Parlamento. Io non posso esprimere visioni o fare previsioni. Io sono qui, sono stato chiamato per fare questo e poi vedremo”.

Max