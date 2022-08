Elezioni 2022, Letta: “Video postato da Meloni su stupro è indecente”

(Adnkronos) – “Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. Queste le parole di Enrico Letta, oggi, a Radio 24. “Soltanto votando per noi – ha aggiunto – si può avere una alternativa alla destra, votando per altri significa agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale”.

IL PROGRAMMA: “TETTO NAZIONALE A PREZZO GAS” – “Il prezzo dell’energia e del gas è aumentato del mille per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi siamo in emergenza. Questo deve essere il tema principale della campagna elettorale altrimenti a fine campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse”, ha poi spiegato. Nel pacchetto di 5 proposte, al primo punto “mettere un tetto al prezzo del gas a livello nazionale” sul modello della Spagna, “un prezzo calmierato”, spiega il segretario Pd.

Letta ha lanciato questa mattina il pacchetto di cinque proposte del Pd contro il caro energia. Al primo punto il “controllo dei prezzi dell’energia elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati per l’energia elettrica attraverso la fissazione di un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche”.

Ed inoltre “un nuovo contratto ‘luce sociale’ per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita fino ad un massimo di 1.350 KWh/anno per famiglia (pari al 50% del consumo medio), con prezzi comunque calmierati sulla parte eccedente”. Al terzo punto il “raddoppio del credito d’imposta per compensare per gli extra-costi delle imprese per gas e elettricità a partire dal mese di giugno di quest’anno (dal 25 al 50 per cento per le imprese energivore e gasivore; dal 15 al 30 per cento per le altre imprese), da finanziare con la proroga e l’estensione ad altri settori del contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese energetiche”.

Poi, “un grande piano nazionale di risparmio energetico, incentivando degli investimenti delle imprese in efficienza energetica, e investimenti su produzione di energia da fonti rinnovabili nel quadro dell’accelerazione alla transizione ecologica che abbiamo messo come punto centrale del nostro programma”. Ed infine: “Pressione a livello UE per l’introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas”.

LISTE PD – “Io sapevo benissimo che sarebbe stato difficile perché per la prima volta si vota con il taglio del numero dei parlamentari. Una strettoia enorme. Non c’è stato il tempo per fare quello che avrei voluto fare ovvero primarie nei territori. Quindi tutto molto complicato”, sottolinea Letta. “Io ho ricevuto tante richieste. ‘Candida questo se no va con un altro partito’. Ecco chi fa ricatti di questo genere per me può passare direttamente dall’altra parte”.