Elezioni 2022, Salvini: “No vip in lista, ma chi farà bene in Parlamento”

(Adnkronos) – “Noi non abbiamo vip” in lista “ma a Palermo candidiamo il presidente dell’Unione italiana ciechi, a Bari il presidente di Federanziani, a Napoli un docente universitario” che si occupa “di un ambientalismo non ideologico. Noi non abbiamo volti noti televisivi ma imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato che sapranno fare bene in Parlamento”. Così Matteo Salvini a Rtl 102.5. Confermati in lista anche i vertici istituzionali leghisti. “A me piacerebbe che tutti si confrontassero con tutti. Spero che nelle tv pubbliche e private tutti abbiano modo di confrontarsi con tutti. Io con Letta mi confronterei domani mattina”, ha poi detto a proposito dei dibattiti tra leader politici in tv.