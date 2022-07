Elezioni, Mariano Amici: “Voto anticipato per spiazzare le forze antisistema”

“Il voto a fine settembre? Un tentativo di spiazzare i movimenti e le organizzazioni civiche contrarie all’attuale sistema, che saranno inevitabilmente penalizzate più dei partiti tradizionali dalla fretta con cui il Quirinale ha sciolto le Camere e fissato la data delle prossime elezioni: riuscire a raccogliere in tutta Italia le firme necessarie per le candidature e organizzare la campagna elettorale nel pieno di una estate caldissima sarà difficilissimo. Per questo ritengo necessario che tutte le voci alternative “al sistema” e al “pensiero unico” si uniscano per non disperdere le energie e massimizzare le possibilità di entrare in Parlamento nella prossima legislatura”.

Così Mariano Amici, il medico di base di Ardea che negli ultimi anni ha aspramente criticato i provvedimenti introdotti contro la pandemia dai precedenti governi e che oggi è Presidente del Movimento Aggregativo Civile Nazionale “AMICI PER L’ITALIA”, commenta la decisione di fissare la data delle elezioni al prossimo 25 settembre.

In una nota diffusa via social, Mariano Amici lancia un appello alla coesione di tutte le forze politiche e le organizzazioni civili alternative, spiazzate dallo scioglimento anticipato delle Camere e dalla convocazione precipitosa delle elezioni a fine settembre che rischierebbe di escludere le voci dissidenti oggi caratterizzate da un ampio consenso tra i cittadini: “Uno dei motivi molto plausibili per spiegare, oltre il detto, questa fretta – spiega il medico romano – è sicuramente quello di spiazzare i movimenti e le organizzazioni civiche contrarie alla svolta dittatoriale globalista, che sottrae progressivamente libertà ai cittadini in nome dell’emergenza di turno, obbligandoli a sottostare al ricatto vaccinale, a subire la sottrazione di fondi pubblici in favore del finanziamento di guerre utili solo agli USA e lesive degli interessi nazionali, ad essere vessati da insostenibili aumenti dei prezzi, limitati nei loro diritti, censurati nell’espressione delle loro idee ed opinioni e ridotti a sudditi, se non peggio”.

La tempistica di una campagna elettorale già anomala perché in periodo vacanziero, e per di più in un’estate particolarmente torrida, è molto serrata: i simboli al Viminale andranno presentati, a quanto emerge, tra il 12 ed il 14 agosto; liste, firme e candidati saranno da depositare entro il 21 agosto. “Una tempistica così frenetica rende infatti oggettivamente impossibile la partecipazione alle elezioni per il nostro Movimento e per molti altri che possono rappresentare la dissidenza, il “disturbo” rispetto al pensiero unico – annuncia a malincuore Mariano Amici – e questo mi addolora immensamente. Per tale motivo voglio fare un appello a tutte le forze che sono e vogliono restare alternative rispetto a quelle attualmente rappresentate in Parlamento, a tutte le forze civiche che condividono i nostri ideali di libertà e democrazia, che sono contrarie alla dittatura sanitaria e che sposano i principi espressi nel nostro Manifesto. AMICI PER L’ITALIA è pronta a collaborare attivamente nella presentazione delle liste, nella raccolta delle firme e nella campagna elettorale. Le organizzazioni che sono più vicine di noi all’obiettivo, ci contattino. Uniamo le forze e cerchiamo di essere presenti in Parlamento, quale spina nel fianco del sistema”.