Fiorello, esordio di ‘Viva Rai2’ tra ‘agenda’ Meloni e Lillo ambientalista

(Adnkronos) – L’inizio nel letto con il ‘compare’ Amadeus, che regala a ‘Viva Rai2’ un paio di notizie sul festival di Sanremo compreso il nome di un’altra coconduttrice, Francesca Fagnani, le battute sull’agenda di Giorgia Meloni, la telefonata per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi e le incursioni di un Lillo ambientalista. Inizio a ritmo serrato per il nuovo programma di Fiorello che approda da oggi alle 7.15 su Rai2 dopo un rodaggio di un mese su Instagram e RaiPlay.

Dopo una gag in un finto letto matrimoniale con Amadeus preoccupato perché la sveglia che non ha funzionato, Fiorello, accompagnato da Fabrizio Biggio, ha iniziato dal ‘core business’ del programma: la rassegna stampa. Mostrando un’agenda uguale a quelle della premier Giorgia Meloni, Fiorello ha annunciato: “Ho gli appunti di Giorgia”. Prima di cominciare a elencare e inquadrare improbabili impegni scritti a penna dalla premier: “Portare Ginevra al Luna Park. Portare tetto contanti a 2.500 euro. Ce devo pensa’. Alzare tetto pos sennò Salvini chi se lo leva dal groppone. Pilates con Mattarella alle 6. Comprare 2 etti di prosciutto cotto e un broccolo romano. Rimuovere Coletta e Fuortes. Partecipare alle primarie del Pd. Invitare ministro della difesa Crosetto, anzi no, mangia troppo. Cancellare appuntamento con Calenda con scusa podologo. Registrare ‘Viva Rai2′”, ha elencato tra le risate Fiorello seduto alla scrivania dello studio Glass, la struttura trasparente montata fuori dalla sede di Radio Rai a Via Asiago.

Fiorello, prima di iniziare non manca di mandare un abbraccio alle popolazioni colpite del maltempo. “Le istituzioni facciano il loro mestiere”, aggiunge. Poi saluta l’ospite e fan Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle: “Mi piace l’atmosfera amichevole che c’è a Ballando, sembra casa Soumahoro”, scherza Fiore. Parlando del tetto ai pagamenti con il pos, Fiorello dice: “Io tra un po’ vado al bar e faccio un baratto”. Mentre il pensionato Ruggiero, viene presentato come “la pancia del Paese, lo spoiler delle vostre vite”.

Arrivano anche delle telefonate in diretta sul telefono del conduttore: chiama Paola Perego. Poi Fiorello inscena una telefonata ricevuta da Renzi (“Calenda e Renzi sono i Jalisse della politica”, ironizza). Tra uno stacchetto musicale e un ‘vox populi’ di Gabriele Vagnato che gira per Milano chiedendo ai passanti se qualcuno guardi ancora Rai2, accanto al Glass fa irruzione l’ambientalista Lillo, armato prima di vernice gialla e poi di tofu da scagliare contro i vetri dello studio.

Il momento clou arriva con l’entrata in scena di Amadeus, che balla su un freestyle, per poi entrare nel Glass e regalare un paio di notizie ghiotte sul prossimo Festival di Sanremo: Francesca Fagnani sarà coconduttrice per una serata e i Cugini di Campagna saranno in gara con un pezzo scritto da La Rappresentante di Lista. “Quando hai annunciato per prima Giorgia, ho pensato alla Meloni”, scherza Fiorello che poi ironizza: “Con 28 cantanti in gara ‘Viva Rai2’ diventa il Dopofestival”. Fiorello e Amadeus poi decidono di videochiamare in diretta un altro personaggio legato alle loro scorribande sanremesi: Maria De Filippi che oggi compie gli anni.

Il finale è per l’ospite musicale che si esibisce sul tetto del Glass: è Annalista che canta la sua ultima hit ‘Bellissima’ mentre sullo schermo scorrono all’insegna dell’autoironia dei finti messaggi di telespettatori delusi (“a me Fiorello piaceva di più quando faceva ‘Stasera pago io'”, “a me Fiorello piaceva di più quando faceva ‘Il più grande spettacolo dopo il weekend'”, “a me Fiorello piaceva di più quando faceva l’edicola su Sky”). Domani, e per i prossimi sei mesi, si replica dal lunedì al venerdì. L’ospite di domani è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.